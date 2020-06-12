Çorum’a ortalama 43 kg yağmur düştü

Dün akşam saat 19.00’dan itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına Çorum’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın başladığı ilk andan itibaren tüm birimleriyle sabaha kadar görevinin başında olan Çorum Belediyesi, 112 noktada su baskınına müdahale etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yağışın başladığı andan itibaren Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) gelerek çalışmaları koordine etti. Metrekareye düşen yaklaşık 43 kg’lık yağış nedeniyle küçük çaplı da olsa bazı aksaklıkların meydana geldiğini belirten Başkan Aşgın, “Dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına sonrası meydana gelen sel ve taşkınlara karşı bize ulaşan ihbarlara anında müdahale ettik.” dedi.

Tedbiri elden bırakmadıklarını ve tüm birimlerin sabaha karşı teyakkuz halinde olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Olması muhtemel büyük bir afeti herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan çok şükür birkaç küçük badireyle atlattık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın.” diye konuştu.

Daha sonra Çorum genelinde yağıştan etkilenen yerleri de ziyaret eden Başkan Aşgın, sağanak yağış sonrası özveriyle çalışan Belediye personeline teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 15:23