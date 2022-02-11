Çorum’a Özel Eğitim Anaokulu binası yapılacak

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’a özel öğrencilerin eğitim alacağı Özel Eğitim Anaokulu yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüğünü belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, binanın 25 Şubat tarihinde ihalesinin yapılıp 1 yıl içerisinde de hizmete açılağını söyledi.

Özel Eğitim Anaokulu’nun iki katlı olacağını ifade eden Milletvekili Kaya, “6 adet faaliyet odası, 2 adet uyku odası, 4 adet bireysel eğitim odası, çok amaçlı salon, doktor, hemşire odası, revir ve idari odalardan oluşmaktadır. Toplam 2 adet kat (Zemin ve 1. Kat) olup, 783 metrekare taban alanı, toplamda 1556 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Özel Eğitim Anaokulumuzun ilimize kazandırılmasında desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e ve ilimize her fırsatta her alanda büyük desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.