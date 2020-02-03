‘Çorum’a Polis Moral Eğitim Merkezi geliyor’

RECEP MEBET

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefeti eleştirerek sözlerine başlayan Ahmet Sami Ceylan, “Bu memlekete tek bir çivi dahi çakmayanlar, lafla algı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

Partisinin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Ceylan, “Deprem paralarıyla memur maaşı ödeyenler, depremin ardından 48 saat yani 4 gün sonra afet bölgesine gidenler hangi yüzle AK Parti’yi eleştiriyorlar?” diye sordu.

Milletin refah seviyesini daha da yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Ceylan, Çorum’un 65 milyon TL ile TKDK’dan en fazla proje desteği alan ikinci il olduğunu söyledi.

2019 yılında Çorum’daki çiftçilere 215 milyon TL destek verildiğini ve 47 tarımsal projenin tamamının Bakanlıkça onaylandığını vurgulayan Ceylan, söz konusu projelere 64 milyon TL hibe desteği verileceğini kaydetti.

18 YILDA ÇORUM’A 16,5 MİLYARLIK YATIRIM

“Tüm bunlar lafla olmuyor. Milletimiz durumun farkında ve 14 seçimde bunu net bir şekilde gösterdi ve göstermeye devam edecektir” diyen Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarları döneminde Çorum’da yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Ceylan, şöyle konuştu:

“Hafızaları tazelemediğimiz için kendimizi suçluyoruz. Geçmişte Ankara’dan 4 saatte gelenler bugün 1,5 saatte Çorum’a ulaşıyor. Merzifon Yolu, İskilip Yolu, Osmancık Yolu ve Ortaköy Yolu’nda bu sene yoğun bir çalışma yapılacak. İlçe yollarını mutlaka tamamlamamız gerek. Ulaştırma Bakanımız’la bu hususta sürekli irtibat halindeyiz.

2002 yılından bu yana son 18 yılda Çorum’a yapılan kamu yatırımlarının toplam tutarı 16,5 milyar liraya ulaştı. Feryatlarını kongre süreçlerine bağladığımız bazı siyasiler, bizi eleştirmek yerine kendi yaptıklarına baksınlar. Birileri konuşur, AK Parti yapar. Cumhurbaşkanımızın bugün her evde bir el izi vardır. Kimse bize işimizi öğretmeye kalkmasın. Biz dersimize iyi çalıştık. AK Parti 7 bölgede hala birinci parti. Bu memleket için çalışmaya devam edeceğiz.

850 yataklı HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından 200 yataklı Devlet Hastanemizi şehrimize kazandıracağız. Samsun’dan sonra bölgemizin ikinci Onkoloji Merkezi’nin temelini 15-20 gün içinde atacağız. Onkoloji hastaları artık Ankara’ya gitmeyecek. PET/CT başta olmak üzere Onkoloji Merkezi’nin ekipman ihtiyacı arasında yer alan cihazlar için 40 milyon TL ayrıldı. 10 milyon TL’ye mâl olacak binamızı bu yıl bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de devamında hayata geçecek sağlık yatırımlarımızdan. Çorumspor, şampiyonluk yolundaki maçlarını yeni stadımızda oynayacak.

İçişleri Bakanımız gelecek hafta Çorum’da olacaktı ama deprem bölgesindeki yoğun çalışmalarından dolayı bu ziyaret ertelendi.

SAĞLIK YATIRIMLARININ TEMELLERİ ATILACAK

Kırkdilim’de açılan tüneller 2021’de tamamlanmış olacak. Mevcut yol kapanarak trafik akışı daha öncede kullanılan Harmancık Servis Yolu’ndan sağlanacak. Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim göreceği Morfoloji binasının temelini bu yıl Güney Kampüs’te atarak 2021’den önce tamamlamayı planlıyoruz.

Hastane önündeki hata bizde ve bir an önce çözmemiz gerekiyor. Tek bir canın kıymeti hiçbirşeyle ölçülmez. Halk otobüsleri hastane duraklarının yerini bu hafta değiştiriyoruz. Bu durakları hastane arkasına alarak caddedeki sıkıntıyı en aza indireceğiz. Hastane önüne Osmancık üstgeçidi vari birşey yaptırmam. Yürüyen merdiven ve asansör düşüncesinin de her gün 17 bin kişinin kullanımına cevap vermeyeceği ve sürekli arızalanacağından Karayolları ile kalıcı bir çözüm için kolları sıvadık.

Çorum’daki sulanabilir arazi oranını yüzde 11’den yüzde 50’lere taşıdık. İskilip, Bayat ve Uğurludağ arazilerini de suyla buluşturacağız. DSİ ve Özel İdare’nin yatırımları sürüyor. Bazı köylerde devam eden davalar yüzünden sulama göleti yatırımları aksadı. Kamuoyuna çeşitli açıklamalarda bulunduğunu öğrendiğim DSİ Bölge Müdürü ile görüşeceğiz ve kendisine bizzat bu ifadeleri soracağım.

Soğan üreticilerinin yaşadığı problemi bizzat Bakanımıza ilettim ve bu hususta elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Üretici ve tüketicilerin mağdur olmaması için gerekli adımlar atılıyor.”

POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ GELİYOR

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, rafa kaldırılan Polis Meslek Yüksek Okulu projesi yerine farklı bir müjde vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşme sonucunda Çorum’da Polis Moral Eğitim Merkezi kurulması için söz aldıklarını belirten Ahmet Sami Ceylan, Çevreyolu’ndaki Emniyet’e tahsis edilen alanın dışında eski Kışla arazisinden 20 dönümlük yer istediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın da Valilik ek hizmet binasındaki kamu kurumlarının da şehir dışına taşınması için yer tahsisinde bulunduğunu anlatan Ceylan, “Vilayet yanındaki 9 katlı hizmet binasını yıkarak yerini yeşil alana dönüştüreceğiz” dedi.

Çorum’da artan asayiş olaylarına ilişkin soruları cevaplayan Ceylan, Emniyet Müdürü’yle bir araya gelerek konuyu mercek altına aldıklarını vurguladı. Ceylan, “Huzurun olmadığı yerde yaşam olmaz. Çorum huzurlu bir kent. Hep birlikte bu huzuru muhafaza etmeliyiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 10:41