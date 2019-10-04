Çorum’a Robotik Mucit Atölyesi

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Çorum Mucitler Derneği’nin yürüttüğü Robotik Mucit Atölyesi’sinin açılışı gerçekleştirildi.

Yunus Emre İş Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan dernek başkanı İbrahim Şahin, Çorum Mucitler Dereği olarak “Robotik Mucit Atölyesi” projesi ile ilgi alanlarına göre, mekan, imkan ve eğitim desteği verilen istekli bireylerin, robotik konusunda yeteneklerin ortaya çıkarılması, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları sağlanarak pratik çalışma imkanları sayesinde yerli ve milli yeni ürün ve teknoloilerin geliştirilmesine ortam hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Dünyada yeni teknoloji ve ürünlerin önemi hızla arttığına dikkat çeken Şahin, katma değeri yükselen teknoloji ve ürünlerin rekabet ortamını daha zorlu hale getirdiğini söyledi.

Türkiye’de teknoloji ve üretim kapasitesinin arttırılarak, küresel alanda rekabet edilebilirliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Şahin; “Biz Çorum Mucitler Demeği olarak teknoloji, sanat, araştırma, eğitim ve proje yönetimi alanlarında her biri deneyimli ve iyi eğitimli çalışanlar, gönüllüler, öğrenciler, eğitmenler, akademisyenler, koordinatörler, proje uzmanları ekibi ile insanlarımıza ulusal ve uluslararası düzeylerde başarı kazanmalarını ve daha aktif toplumsal roller üstlenmelerini sağlayacak bilimsel, akademik, teknolojik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmek üzere yola çıktık. Topluma mucitlik, üretkenlik, yeteneklilik, beceriklilik, gönüllülük ve girişimcilik bilinci aşılamak. -‘Üretken olmak”, “şeffaf ve eleştiriye açık olmak”, “duyarlı olmak”, “güvenilir olmak”, “işbirliğine açık olmak”, “sorumlu olmak”, “değişim ve gelişime hazır olmak” değerlerini topluma kazandırmak, toplumun sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirerek daha aktif vatandaşlar olmalarını sağlamak, halkımızın farklı kültürleri tanımalarına ve kendi kültürlerini tanıtmalarına imkânlar sunmak, gençlik politikaları geliştirilmesini teşvik etmek, uluslararası projeler geliştirmelerine ortam hazırlamak ve yardımcı olmak, uluslararası proje yönetimi deneyimi kazandırmak, eğitim programlarından ve iş olanaklarından haberdar etmek, bilgilendirmek, toplum arasında çevre bilincini arttırıp çevreye saygılı ve duyarlı bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacındadır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Robotik Mucitler Atölyesi’ni gezerek, dernek başkanı İbrahim Şahin’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.