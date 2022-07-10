‘Çorum’a savunma sanayisine yönelik yatırımlar artarak devam edecek’

M.BURAK YALÇIN

Kurban Bayramı nedeniyle Valilik ve Çorum Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, “Milli Savunma Bakanlığı olarak Çorum’a ve ilçelerimize savunma sanayi anlamında yatırımlarımız artarak devam edecek. Bununda müjdesini vermiş olayım” dedi.

Bayramın 2’nci günü Hürriyet Meydanı’nda gerçekleşen bayramlaşma programına Vali Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, siyasi partilerin il başkanları, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, esnaf odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalar ile devam etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya kısa bir konuşma yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı da Azerbaycan’dan selam getirdiğini belirterek, “Azerbaycan’da zafer sonrası bir Çorumlu olarak görev yapmak benim için oldukça gurur ve şeref meselesi. İnşallah bu gururu Çorumlular, ülkemiz, Cumhurbaşkanımız adına layıkıyla yapmanın çabası içerisindeyim” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de bir hafta önce Suriye'ye gittiğini, Suriye'den, Libya'dan, Irak'tan silahlı kuvvetler mensuplarının selamını getirdiğini söyledi.

Türk ordusunun kahramanlıklarında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu ifade eden Muhsin Dere, “Biz burada bu sıcakta belki biraz terliyoruz. Suriye'de 45-50 derece altında, 50 kilogram malzemeleriyle zor şartlar altında mücadele eden kahraman ordumuz için bu mübarek günlerde sizlerden dua bekliyorum. Bugüne kadar ülke, millet, vatan ve din için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda gazi olan kardeşlerimize, operasyonlar sırasında yaralanıp tedavi görenlere acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Çorum’un Türkiye için önemli bir şehir olduğunu aktaran Dere, “Bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlığı olarak Çorum’a ve ilçelerimize savunma sanayi anlamında yatırımlarımız artarak devam edecek. Bununda müjdesini vermiş olayım” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise dini bayramların insanları birbirine yaklaştıran, birlik olma şuurunu hissettiren, toplumsal birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı özel günlerden olduğunu vurgulayarak, “Anadolu'nun vatan olması için Türk milleti bin yıldır şehitler veriyor. Şehitler tepesi boş değil. Dünyanın en özel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın, bu topraklara sahip çıkmanın bir bedeli var. Bu bedeli, bu maliyeti şehitlerimiz kanlarıyla canlarıyla kahraman gazilerimiz de hayatlarını ortaya koymak suretiyle ödemiş oldular” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022, 23:01