Çorum’a Ukrayna’dan kardeş şehir

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi ile Ukrayna’nın Kropyvnytskyi şehri ile kardeş şehir oluyor. Konu dün yapılan Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında gündeme geldi.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ukrayna’nın Kropyvnytskyi Belediyesi’nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Çorum Belediyesi’ne kardeş şehir olma talebini ilettiğini dile getirerek, “Kropyvnytskyi şehrinin nüfusu 226 bin. Tarım ve madencilik şehri. Ülkenin ayçiçeği üretim merkezi. Azerbaycanlı ve Türkmen öğrencilerin çok olduğu bir şehir. Az sayıda da Türkiye’den Türkler bulunuyor” dedi.

Yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.