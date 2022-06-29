'Çorum’a verdiği sözleri tutan milletvekilleri kazandırma hedefimiz var'

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk; "İl Yönetimi ve Teşkilatı olarak siyasette konuşmaya değil icraat yapmaya geldiklerini ifade ederek, “Erken veya zamanında yapılacak genel seçimlerde halkımızın teveccühü ile Çorum’a verdiği sözleri tutan ve halkın istek, beklentileri doğrultusunda şehrimize hizmet edecek milletvekilleri kazandırma hedefimiz var” dedi.

Deva Partisi Kurucu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen partisinin Çorum İl Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantının ana konusunun seçim ve saha çalışmaları olduğu belirtildi.

Mehmet Emin Ekmen, toplantıda yaptığı konuşmada seçimde kendi damla logoları ve milletvekili adaylarıyla Çorum’dan vekil çıkarma konusunda yapılacak çalışmalar adına Çorum teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Her geçen gün Deva Partisi’ne tüm Türkiye'nin daha fazla kucak açtığını ve buna bağlı olarak da Türkiye geneli anketlerde Deva Partisi’nin hızla yükseldiğini kaydeden Ekmen, “Fakat bazı anket firmaları tarafından taraflı anketler yapılıyor”dedi.

İktidarın özellikle yandaş medya kanallarında toplum ahlakını bozan ve gençleri zehirleyen yayınların olduğunu ve ısrarla devam ettirildiğini ifade eden Ekmen, bu aşamada Deva kadrolarına toplumda yitirilmeye çalışılan kültür, örf ve adetlerin korunmasında büyük iş düştüğünü belirtti.

Toplantı partiye yeni katılan bazı üyelere rozet takılmasının ardından sona erdi. (Haber Merkezi)