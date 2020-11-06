‘Çorum’a yakışır yeni bir hizmet binası kazandıracağız’

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adliye ziyaretinde Adliye Ek binası yapılacak alanda incelemelerde bulunarak, Çorum’un mevcut Adliye binasının yetersiz kaldığını ve daha büyük bir binaya ihtiyacı olduğunu belirterek; “Milletvekillerimiz, belediye başkanımız, başsavcımız ve baro başkanımız konuyla ilgili taleplerini bize daha önce iletmişti. Ek bina yapılacak alnda çalışmalarımızı yaptık. İnşallah mevcut Adliye binasından daha büyük büyük bir alanda ek bina yapmayı hedefliyoruz. Çorum halkına daha iyi şartlarda adalet hizmeti vereceğiz. Çorum’a yakışır bir hizmet binasını kazandıracağız.” dedi

İzmir depremi ile ilgili sosyal medyadan provatif paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül; "Bizim acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim Cumhuriyet Savcılıklarımız da harekete geçmiştir Türkiye’nin farklı yerlerinde. Bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bildiğiniz gibi bunlardan 3 tane tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda hak ettiği cezayı almasıdır. Onu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz" diye konuştu

Deprem sonrasında sorumlularla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Bakan Gül ;"Bir diğer konu da depremle ilgili sorumluluğu bulunanlarla alakalı biliyorsunuz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Bu konudaki gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Yine bu süreç de yargı mercileri tarafından deliller tespit edilerek bağımsız bir mecrada işlemektedir, takip edilmektedir. Milletimiz olarak hepimizin beklentisi de adaletin yerini gecikmeden yerini bulmasıdır. Dolayısıyla yargı mensuplarımız da yapmış oldukları bu çalışmaları tüm kamuoyu olarak bizler de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül Adliye ziyaretinin ardından Adliye binası yanındaki Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret etti ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 17:19