Çorum’a yeni ticaret ve yaşam merkezi

Safir İş ve Yaşam Merkezi, Çorum’un ve bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacak.

Movacıty İnşaat Gayrımenkul Turizm Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre; Çorum’un kafe ve ticaret kültürünün hızla geliştiği Buharaevler’de yükselen Safir İş ve Yaşam Merkezi, şehre yeni bir vizyon kazandıracak.

İçerisinde yer alan iş ve yaşam merkezleri ile Orta Anadolu’nun yükselen değeri Çorum’a prestijli bir mekan kazandıracaklarını vurgulayan Movacity Gayrimenkul ortaklarından Safir İş ve Yaşam Merkezi Proje yürütücüsü Hasan Kiraz, tüm işletmecilere Safir’de yer almak için acele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kiraz, Mehmetçik Parkı’nın 200 metre ilerisinde yer alan Safir İş ve Yaşam Merkezi’nde çeşitli büyüklüklerde 15 dükkan ve ofisin yer aldığını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)