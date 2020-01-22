Çorumba hizmette

RECEP MEBET

Ahmet Şahinbaş’ın sahibi olduğu Çorumba Çorba-Kafe-Restoran, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi Kaleli Petrol yanı numara 136’da hizmete girdi.

7 gün 24 saat hizmet prensibiyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Ahmet Şahinbaş, “Sıcak çorba çeşitlerimizle müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

İşkembe, paça ve mercimek gibi gözde çorbaların yanı sıra ‘Günün Çorbası’ adı altında ezogelin, domates suyu ve tarhana gibi meşhur çorbaları da müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirten Şahinbaş, “Menümüzde gözleme ve kahvaltı tabağının yanı sıra tabildot yemek çeşitleri de yer alıyor” diye konuştu.

‘Al Götür’ uygulaması ile çorba dahil tümkahvaltı ve yemek çeşitlerini paketli bir şekilde müşterileriyle buluşturduklarını dile getiren Şahinbaş, “Leziz çorba ve yemeklerimizin tadına varmak isteyen herkesi Çorumba’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.