Çorum’da 1 Mayıs kutlandı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye genelinde olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı Çorum’da da kutlandı. 2 yıllık pandeminin ardından gerçekleşen kutlamalara katılım yoğun olurken meydana gelen gruplar halaylar çekip bayramı kutladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen kutlama programı Saat Kulesi’nde gerçekleştirildi.

Programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Türk-İş Sendikası İl Temsilcisi Sefer Kahraman, KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda sendika üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Disk Emekli-Sen Şube Başkanı Hikmet Aydın, halkın işsizlikle, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken iktidarın ülkenin tüm kaynaklarını ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber ettiğini belirterek, “Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında yüktür. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz” dedi.

KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz da yaşanan her krizde faturanın yoksullaştırılan halka ve emekçiye kesildiğini ifade ederek, “Vakit, ‘krizleri, savaşları biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz’ deme, yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe ve savaşa karşı taleplerimize sahip çıkma, emeğin mücadelesini büyütme vaktidir” diye konuştu.

Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Selim Bozkurt da insanların her geçen gün evlerine ekmek götüremez haline geldiğini ve çalışma koşullarının kölelilik koşullarına dönüştürüldüğünü ileri sürerek, şunları söyledi: “İktidar yandaşları ülkemizin 5-6 kurumundan ballı ballı maaşlar alırken, hakça bölüşüm yerine taahhütlerle hazine soyulurken, bizlere bırakın açlık sınırını harçlık sınırında ücret verilirken ayı zamanda bize de susun diyorlar ama susmayacağız.”

Konuşmaların ardından programa gelenler müzikler eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladılar.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 16:44