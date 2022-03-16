Çorum’da 1 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası verildi

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyalarını şehit ailesi ve gazilere takdim etti.

Valilik’te düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi; “Bu topraklar bize can verip kahramanların emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.” dedi

Konuşmaların ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın madalya ve beratını babası Hüseyin Dokumacı alırken, törende gazi Piyade Onbaşı Mehmet Baran, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Seyfettin Serenboy ve Gazi 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Şimşek’e devlet övünç madalya ve beratı verildi.

Törene Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Aşkın Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Aile ve Sosyal Potikalar İl Müdürü Yahya Çoban, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 17:24