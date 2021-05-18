Çorum’da 102. yıl coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta yaktığı bağımsızlık meşalesinin 102. yılındayız.

Atatürk’ün, gençliğe armağanı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs pandemisi gölgesinde ama yine de coşkuyla kutlanacak.

Etkinlikler, bugün saat 10.00’da Hürriyet Meydanı’ndan Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak.

Anıt’ta tamamlanacak yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Hemen ardından ‘Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Milli Bayramlar Sergisi’ gezilecek. Saat 19.19’da yine Atatürk Anıtı’nda söylenecek İstiklal Marşı’nın ardından Türk Halk Müziği programı başlayacak.