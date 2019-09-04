‘Çorum’da 12 okulda engelli asansörü var’

FATİH BATTAR

Çorum’da engelli öğrenciler için okullarda engelli asansör, wc gibi imkanların olup olmadığı ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, Çorum’da 12 okulda engelli asansörü olduğunu açıkladı.

Çorum’da okullarda yapılan onarım çalışmaları kapsamında engelli bireylerin yararlanması amacıyla 2019 yılı onarım programı kapsamında engelli wc ve rampa yapımı çalışmalarına devam edildiğini beilrten Devrez, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik çalışmalar kapsamında 10 okulda Engelli Lifti, 50 okulda Engelli Rampası, 27 okulda Engelli WC’si ve 12 okulda engelli asansörü bulunduğunu kaydetti.

Devrez; “İlimiz merkezinde 20 okulda engelli öğrencilere yönelik asansör, diğer okullarda ise engelli rampaları bulunmaktadır. 20 okulumuzda engelli tuvaleti bulunmakta olup, diğer okullarımızda erişebilirlik kapsamında engellilere uygun tuvalet düzenlemeleri yapılmıştır. Çorum merkez, ilçe ve köylerindeki öğrencilere yönelik özel eğitim tanımaları yapılmaya devam edilmekte olup, öğrencilerin ihtiyacı olan özel eğitime göre okullara yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 19:51