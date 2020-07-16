Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi coşkusu

FATİH BATTAR

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 4.yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte hem demokrasi şehitleri anıldı hem de demokrasi zaferi coşkuyla kutlandı.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar etkinlik alanına ateşi ölçükten sonra alındı.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, şehit aileleri, 15 Temmuz gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından Çorum Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı.

‘MİLYONLARCA MAZLUMUN TEK UMUDUYUZ’

Programa protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz’un İstanbul’un Fethi’nden, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan bir farkı olmadığını belirterek; “15 Temmuz 2016 yılında Çorum’da halk bayrağına, ezanına, davasına Cumhurbaşkanına sahip çıktı. O gece sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinden mazlumlar Türkiye’nin düşmemesi için dua etti. O gece Filistin’de mazlumlar sabaha kadar Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti. Mazlumlara sahip çıkan tek ülke Türkiye olduğu için dua ettiler. Milyonlarca mazlumun tek umuduyuz. O yüzden 15 Temmuz’u çok iyi anlamamız lazım. 15 Temmuz’un İstanbul’un Fethi’nden bir farkı olmadığını, Çanakkale Zaferi’nden bir farkı olmadığını çok iyi anlamamız lazım.” dedi

‘15 TEMMUZ ÖLÜMÜ ÖLDÜRENLERİN GECESİDİR’

15 Temmuz’un asıl kahramanlarının millet olduğunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz’un ölümü öldürenlerin gecesi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını aktaran Kaya; “15 Temmuz ölümü öldürenlerin gecesidir. 15 Temmuz’da hain darbeciler o kadar aşşağılık ve haindiler ki ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, beraberliğine adamış kahraman Özel Harekatçılarımıza bamba yağdırdılar. Çünkü onlar ruhlarını, bedenlerini 1 dolara satmışlardı. Şimdi mazlum edebiyatı yapıyorlar. Biz 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’cü alçaklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. O gecenin asıl kahramanları bu milletti. Havadan karadan ölüm kusan alçaklara rağmen bu millet korkmadan meydanlara indi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı. O gecenin diğer kahramanı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. O gece ölümü ölümle korkutan bir liderimiz vardı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Devlet Bahçeli de o gece darbeye ilk karşı çıkanlardan oldu ve adı gibi devletine, milletine sahip çıktı.” şeklinde konuştu

‘O GECE ALLAH BU MİLLERİN KALBİNDEN KORKUYU ALDI’

15 Temmuz’u planlayanlarla, Adnan Menderes’i asan zihniyetin aynı zihniyet olduğunu dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan; “O gece Türk milletinin ne kadar cesur, vatanına, ezanına, bayrağına nasıl sahip çıktığını bütün dünyaya gösterdik. 15 Temmuz’u yapan zihniyet 1950 yılında Adnan Menderes’i asan zihniyet ile aynıdır. İki olayda da talimat aynı yerden geldi. Bu millet Adnan Menderes’e o zaman sahip çıkamamıştı ama 15 Temmuz’da iradesine, vatanına, milletine, Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Bu milleti bölmeye, parçalamaya çalışan adres hiç değişmedi. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, Mit krizi ve 15 Temmuz birbirinden asla bağımsız olaylar değildi. Her seferinde Türkiye’nin diz çökmesi için operasyon çektiler. En son 15 Temmuz’da denediler. O gece üniformalı hainler milletin parası ile alınan tank, tüfek, uçak, helikopterle millete ateş ettiler. O gece Allah bu millerin kalbinden korkuyu aldı. Bu milletin vatan, ezan, bayrak için canını seve seve vereceğini hala anlamadılar. Bu topraklarda hesaplar hiçbir zaman bitmeyecek ama biz bir ve beraber olursak bizi kimse yıkamaz. 15 Temmuz’dan sonra Cumhur İttifakı ile dimdik ayakta duruyoruz. Biz bu topraklardan bir çakıl taşı bile vermeyiz. Kimse boşa heveslenmesin.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını da değerlendiren Ceylan; “Bu dünyaya büyük bir mesajdır. Artık gündemi Türkiye belirliyor. Bu bölgede hesapları olanlar bize göre hareket etmek zorunda.” dedi

Vali Mustafa Çiftçi ise 15 Temmuz'un, 251 şehidi ve binlerce gazisiyle milletin, iradesine ve istikbaline sahip çıktığı gecenin adı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara çıkarak darbeye dur demenin adıdır 15 Temmuz. Aslında 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Normalde darbe girişimleri idareyi değiştirmek için yapılıyor ama burada böyle bir niyet yoktu. Askeri bir ihtilal de değildi. O gün, Türkiye'yi haritadan silme, tamamen yok etme planıydı. Ancak Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk milleti, hain örgüte fırsat vermedi." diye konuştu.

Geceye katılan 15 Temmuz gazileri Mustafa Çağır ile Mustafa Türkyılmaz da ellerinde Türk bayraklarıyla platforma çıkarak, vatandaşları selamladı.

‘BU ÜLKEYİ DÜŞMANA ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Çağır; “Ben inanıyorum ki bu millet, bu devlet sonsuza kadar yetiştirdiği nesillerle bu ülkeyi hiçbir düşmana teslim etmeyecektir.” dedi

Konuşmalarının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. Gecenin devamında Türkiye’nin 81 ilinde aynı zamanda gerçekleştirilen 15 Temmuz koşusuna katılan milli sporculara Vali Mustafa Çiftçi tarafından madalya takdim edildi. Milli sporcular Çorum Şehitliği’nden başlayarak Saat Kulesi’ne kadar koştu. Koşu tören alanında sona ererken, Türk sancağını taşıyan engelli milli sporcu sancağı Vali Mustafa Çiftçi’ye verdi. Vali Çiftçi de sancağı üç kez öperek teslim aldı.

Etkinlikte ayrıca Nurullah Genç şiirleriyle geceye renk katarken, gece saat 00.13'de tüm yurtta 81 il ve ilçelerinde aynı anda camilerin minarelerinden okunan selaların ardından sona erdi.