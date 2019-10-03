Çorum’da 16 yılda 12 bin 500 keklik daha doğaya salındı

FATİH BATTAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Çorum Şubesi’nce avlanma yasak bölgesi olan Sıklık Tabiat Parkı’nda doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için 200 keklik doğaya salındı.

Keklik salım törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı ile kontrolsüz avlanma gibi etmenler birçok türün neslini tehlikeye attığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında tabiatta azaldığını ve nesli tükenme noktasına gelmiş türleri yetiştirerek tabiata bıraktığını söyledi.

Kekliğin doğada ekolojik denge için önemine vurgu yapan Gözler; “Daha önceleri tabiatta keklikler sürüler halinde bulunurken, bugün yaban hayatta sayıları çok azalmıştır. Bilinçsiz avlanma ve tarımda verimi artırmak için kullanılan kimyasallar nedeniyle tabii dengenin bozulması sonucu keklik sayısı azalmış ve bunun sonucu olarak avcılar avlayacak keklik bulamaz hale gelmiştir. Kınalı keklik üretimini devletimizin yapmasının sebebi kınalı kekliğin palazken protein ihtiyacını böceklerden gidermesi ve bu esnada da insan hayatına zararlı olan böcekleri yemesidir. Aynı zamanda en büyük faydası kınalı keklikler, ergen olduktan sonra artık süne zararlılarıyla müthiş bir mücadele yapmaya başlıyorlar. Tabi bu tarım açısından da çok önem arz eden bir durum.” şeklinde konuştu

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise Çorum’da 2003-2018 yıllarında yaklaşık 10 bin, 2019 yılında ise 2 bin 500 kınalı kekliğin doğaya salındığını söyledi.

Avcıların keklik avlarken bu işin eğitimini almaları gerektiğini belirten Yüksel, avcıları uyararak; “İl Av Komisyonu kararları alırken bir dönem avı kapatıyoruz, bir dönem açıyoruz. Avcılarımız bu işin eğitimini, belgesini almadan avlanma yapmamalı. İzinli avcıların da bu canlılara sahip çıkması, kotaları aşmaması gerekiyor. Kınalı kekliklerin Sıklık Tabiat Parkı çevresinde daha fazla bilinir olmasını sağlamak istiyoruz. Ziyarete gelen insanlar aman dokunmasın. Bu bölge ava tamamen yasak. Bu hayvanların bölgede çoğalmasını istiyoruz. Yakında bunları şehir merkezinde bile görebiliriz." dedi

Belediey Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da kekliğin doğa için önemli olduğunu belirterek, bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile katılımcıları hep birlikte keklikleri doğaya saldı.