’Çorum’da 19 yılda 39 milyon fidan dikildi’

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikim töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, 2002-2021 yılları arasında Çorum’a toplam 39 milyon fidan dikildiğini söyledi.

Eskiekin Köyü mevkinde gerçekleşen fidan dikim törenine Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp bazı kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, hava şartları nedeniyle Orman Haftası etkinliklerini bir hafta geç yaptıklarını belirterek, “Orman Haftası ve Ağaçlandırma Bayramı’nın amacı genç nesillere orman sevgisini, ağaç sevgisini yaygınlaştırmak, fidan dikimine teşvik etmek. Yurdumuzu daha yeşil bir hale getirmek ve daha yaşanabilir bir çevre haline getirmektir. 2002-2021 yılları arasında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilimizde 46 bin 775 hektar alanda bugüne kadar yaklaşık 39 milyon fidan dikildi” dedi.

Çorum’da ormanlık alan miktarının 450 bin hektar olduğunu da ifade eden Vali Çiftçi, “İlimizin yüzölçümü ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 35-37 arasında ormanlık alanımız var. Bu da şu anda standartların üzerinde bir orman varlığımızın olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de etkinlikte 10 bin fidan dikildiğini, hafta boyunca ise toplam 40 bin adet fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.