‘Çorum’da 2 bin öğrenci sektörle buluşturuldu’

FATİH BATTAR

'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi' (METYAP)" tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum’da 32 meslek okulu bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezleri ile METYAP projenin uygulandığını belirterek, geçtiğimiz yıl Çorum’da 460 öğrencinin mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görürken, bu yıl 2 bin öğrencinin sektörle buluştuğunu söyledi.

Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının 81 ildeki oda ve birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi' (METYAP)" tanıtım toplantısı dün Çorum’da da gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Bakanlık Uzman Öğretmenlerinden Osman Dolgünyürek, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, esnaf oda başkanları ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; mesleki eğitim merkezlerinin tanıtımı ile ilgili sunum yapılarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, meslekî eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, METYAP ile gelişen teknoloji ve yeniliklere adapte olacak, ara eleman değil aranan eleman olan, işletmelerde üretimin en başından itibaren yer alacak donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla uygulanan etkili bir proje olduğunu kaydetti.

Çorum'da 32 meslek okulu bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezleri ile METYAP projenin uygulandığını belirten Kodek; “Çorum mesleki eğitim açısından spesifik bir il. Çünkü Çorum sanayi bölge illere nazaran gelişmiş bir il. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işimiz hem kolay hem de zor. Kolay tarafı Organize Sanayi’de fabrika ve sanayi esnafımız çok fazla. Bu kapsamda öğrencilerimizin sektörle buluşma anlamında sıkıntı yaşanmayacak ama zor tarafı ise bize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çorum’da meslek eğitim merkezlerinde 460 öğrencimiz varken, bugün itibariyle 2000 öğrencimizi sektörle buluşturduk. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle bu rakamı 4 bine çıkarmak.” şeklinde konuştu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ise konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime büyük önem verdiğini ve bu kapsamda çok önemli çalışmaların hayata geçirdiğini belirtti.

Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirildiğini ve mesleğin uygulayarak öğrenilmesi konusuna büyük önem verildiğini belirten Akgül; “2016 yılında yapılan kanuni düzenleme ile birlikte daha önce yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezlerimiz örgün eğitim çatısı altına girdi. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte mesleki eğitim merkezlerinin altyapısında ciddi anlamda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ağacı dikerken elimizin toprağa değmesi lazım. Bu kapsamda düşünecek olursak; Ahilik sisteminde de olduğu gibi mesleğin bizzat uygulayarak iş ortamında kazanılması gerekiyor. Biz de tüm kurgumuzu bu şekilde yaparak yeni çıraklık sistemi diyebileceğimiz bir sistemi ve bu kapsamda METYAP’ı oluşturduk. Paydaşlarımız; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, UNİCEF ve İLO ile bakanlık olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akgül’ün konuşmasının ardından Bakanlık Uzman Öğretmenlerinden Osman Dolgünyürek tarafından ‘Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı ve Faaliyetleri’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Programın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayarak, görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 18:34