Çorum’da 2 köy daha 10 gün karantinaya alındı

Çorum'da iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Çaltıcak köyü ve Sungurlu'ya bağlı Eşme köyü 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Çorum'da Çaltıcak ve Eşme köyü ile birlikte karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 19:28