Çorum’da 29 Ekim coşkusu

FATİH BATTAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim kutlamaları kapsamında Vali Mustafa Çiftçi makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik bahçesinde devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende Vali Mustafa Çiftçi günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

‘Milletimizin istiklâli ve istikbâli için büyük bir iman gücü ile gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasının ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yılını hep birlikte kutluyoruz.’ diyen Çiftçi; “Batılı emperyalist devletler Anadolu’yu işgal ederek milletimizi esaret altına almak ve tarih sahnesinden silmek istemiştir. Gücünü maneviyatından ve asli köklerinden alan Türk Milleti, küllerinden yeniden doğduğunu milli mücadelede tüm dünyaya göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır. Atalarımızın bu değerli mirasına sahip çıkmak ve korumak en önemli vazifemizdir. Demokratik yapısı ile dünyada örnek bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşlarını barış ve huzur içinde bir arada yaşatma ideali ile istikbâle emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını yüreğimizde hissediyoruz. Millet olarak manevi ve milli kimliğimizi muhafaza ederek büyük bir inanç ve azimle gelişme yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü kutluyorum. TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda büyük fedakârlıklar gösteren tüm devlet ve siyaset adamlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm şühedaya rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim’e ilişkin şiirler okudu.

Halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı temalı resimlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.