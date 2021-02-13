Çorum’da 3 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor

Çorum’da yarından itibaren 3 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarın akşamdan itibaren başlayacak ve Çarşamba gününe kadar yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Son yılların en kurak kışını geçiren Çorum’da 3 günlük yoğun kar yağışı beklenmesi vatandaşları da sevindirdi. Çorum’da bu hafta içerisinde 17 dereceye kadar çıkan sıcaklık mevsim normallerine dönerecek ve sıcaklığın eksi dereceleri göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksama, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.