Çorum’da 5 kişi kayıp!

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi oturumunda Çorum’da kayıp kişilere ilişkin bir meclis üyelerine bir sunum yapan AR-GE Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi, Çorum’da 5 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarını devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’de ise 1996 yılında 650 iken, 2021 yılında bu rakamın 12 bini geçtiğini aktaran Çamiçi, kayıp insanların bulunması için vatandaşların biraz daha duyarlı olması ve cadde ile sokaklarda asılan kayıp ihbarlarına es geçmemeleri gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 17:41