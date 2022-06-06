Çorum’da 5 köyün yeni muhtarları belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da çeşitli nedenlerle boşalan 5 köyde muhtarlık, 2 köyde aza seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 5 Haziran Pazar günü aralarında Çorum’un da bulunduğu 80 ilde 351 muhtarlık ve 23 ihtiyar heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Seçim nedeniyle ilçelerdeki bazı okullarda sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00'da başlarken, mahalle sakinleri de muhtarlarını belirlemek için sandık başına giderek tercihini yaptı. Okullardaki oy verme işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi.

Çorum’da merkeze bağlı Mecidiye Kavak ve Tarhankozlusu köyü ile Alaca’ya bağlı Altıntaş köyü, Osmancık’a bağlı Fındık köyü, Sungurlu’ya bağlı Çayyaka köyünde muhtarlık seçimi, İskilip’e bağlı Kuzuluk köyü ve Sungurlu’ya bağlı Aşağıbeşpıbar köyünde ihtar heyeti seçimi yapıldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Mecidiye Kavak köyü muhtarı Ferhat Sartaş, Tarhankozlusu köyü muhtarı Şükrü Günaydın, Fındık köyü muhtarı Kazım Bayaner, Altıntaş köyü muhtarı Sinan Dursun, Çayyaka köyü muhtarı Ömer Safçı oldu.