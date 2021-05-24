Çorum’da 6 köyde seçim heyecanı yaşanacak

FATİH BATTAR

Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için 6 Haziran'da seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

Edinilen bilgilere göre Çorum’da merkeze bağlı 6 köyde seçim heyecanı yaşanacak.

İşte o köyler; “Atçalı, Erdek, Kutluca, Sarımbey, Karabayır ve Yeşildere.”

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 18:05