Çorum’da 60 bin kişilik deprem tatbikatı

FATİH BATTAR

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum ve ilçelerinde toplam 172 okulda 4 bin 977 personel ve 56 bin 404 öğrencinin katılımıyla ‘deprem tatbikatı’ gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Deprem Haftası'nda Çorum’da Atatürk Lisesi’nde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, itfaiye, Jandarma, polis, UMKE, İHH Arama Kurtarma, Kızılay gönüllülerinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat kapsamında siren sesinin ardından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflarından elleri başları üzerinde bahçeye çıkarıldı.

Okul Afet ve Acil Durum Planlarında belirlenen müdahale süreçlerine ait görevlere yönelik pratik kazandırmanın amaçlandığı tatbikatta deprem anında öğrencilere çök-kapan tutun, tahliye, okul toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırıldı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat sonrası öğrenciler kurulan stantları gezerek deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi aldı.

Tatbikata Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Elvan Kaya; “2021 Afet eğitim yılında verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüşmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesi maksadıyla 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye genelinde bütün okullarda eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştirilmiştir. Çorum’da da ilçeler dahil olmak üzere 172 okulda 4 bin 977 personel ve 56 bin 404 öğrencinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirilmiştir.” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 14:50