Çorum’da 60 camide onun eseri var

FATİH BATTAR

Çorumlu 50 yıllık hat ustası Murat Çalışkan, atölyesinde hazırladığı camilerde kullanılan hat yazısı ve sembollerini oğlu ile birlikte camilere nakşediyor.

Hayatının 50 yılını güzel yazı (hat) sanatı için ayıran ve bu süreçte onlarca eserde imzası bulunan 65 yaşındaki Hat Sanatçısı Murat Çalışkan, Osmanlı’dan günümüze kalan ata yadigarı sanatı canlı tutmak için Çorum ve Türkiye’nin bir çok ilinde camileri hat yazısı ve hat sembolleri ile süslüyor.

Türk tolumunun birçok yabancı toplumlara öğrettiği sanat dallarından olan hüsnü hat sanatı Çorumlu hattat Murat Çalışkan’ın ellerinde hayat buluyor.

50 YILDIR HAT SANATI İLE UĞRAŞIYOR

10 yaşından beri hat sanatı ile uğraşan Çalışkan, hayatı 18 yaşında Güzel Sanatlar Lisesi’nde okurken hocasının tavsiyesi ile değişiyor.

Ankara’da Akşam Sanat Okulu’da okurken hat yazısı ve deseni yapmaya başladığını ve bir çok hat ustasından ders aldığını belirten Çalışkan; “Lise yılları cami hat ve süsleme işleri yapan bir usta ile tanıştım. Ankara’da Hacı Bayram Veli Cami’nin yanındaki kitaçılar arastasında dükkanı olan Ahmet Yaşar Yağan usta ile tanıştım. Yanına gittim bana işte aradığım eleman dedi. Beni yetiştirdi ve beraber 10 sene çalıştık. Yetiştiğimi görünce bana icazet verdi kendi atölyemi açtım. İlk işimi 1979 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hürriyet Cami ve Sanayi Camii’nde yaptım. O günden bu yana Çorum’da 60 cami olmak üzere Türkiye ve Almaya’da 500’e yakın camiye hat yazısı ve süslemesi yaptım.” dedi

Hat sanatının emek ve sabır isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Çalışkan, hat sanatının dünya çapında bir meslek olduğunu, Osmanlı’da devlet adamlarının ve padişahların hat ustalarına çok değer verdiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE SAYILI HAT USTASI KALDI

Hat sanatının Osmanlı’dan günümüze kadar geldiğini ve Arap harfleri kullanılarak yazı ve çizgilerle icra edilen bir sanat olduğunu dile getiren Çalışkan, Çorum’da, hatta Türkiye’de sayılı hat ustası kaldığını belirtti.

Günümüzde bu işi yapanların bilgisayar ortamından tasarımını yaptığını aktaran Çalışkan; “Hat sanatı çok emek isteyen meşakkatli bir iş. Maalesef günümüzde camilere yapılan hat yazısı ve süslemesi bilgisayar ortamından yapılıyor. Biz ise elimizle yapıyoruz. Elimizle yazımızı yazıyoruz, süslemesini yapıyoruz. Ardından kesimini yapıyor, boyasını yapıyor ve tek tek montajlıyoruz. Bizim gibi eliyle yazı yazan ve süsleme yapan Türkiye’de çok az usta var. Hiçbir teknoloji, bu nakış ve süslemelerin verdiği ruhu veremez.” şeklinde konuştu

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’nin her yerinde bir camiye hat yazısı ve süslemesi yaptığını belirten Çalışkan, mesleği oğluna da öğrettiğini ve oğlu ile birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.

HAT SANATINI ÖĞRENMEK İSTEYENE ÜCRETSİZ DERS

Osmanlı’dan günümüze kalan ata yadigarı sanatı canlı tutmak için gençlere bu mesleği ücretsiz öğretmek istediğini dile getiren Çalışkan, hat sanatını öğrenmek isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.