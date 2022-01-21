Çorum’da 89 bin öğrenci karne aldı

FATİH BATTAR

Çorum’da öğrenciler birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte 88 bin 905 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kodek mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım ve kıymetli velilerimiz, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemini ilimiz 455 okulda 88.905 öğrenci ve 7147 öğretmenimiz ile bugün tamamladık. Öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, sevgili öğrencilerimizi güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen ve velilerimizi özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceği, evimizin neşesi, milletimizin saygın birer ferdisiniz. Aldığınız karne sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın bir belgesidir. Önemli olan yarınlara hazırlandığınız bu günlerde eksiklerinizi görmeniz ve çalışmaya devam etmenizdir. Çalışmalarınızın karşılığı olan karne heyecanınızı ben de paylaşıyor, sizlerle birlikte aynı sevinci yaşıyorum. Okullar hayat sahnesi olup hayat okulu içerisinde başarılar olduğu kadar da başarısızlıklar da vardır. Çalışmak ve hayata ümitle bakmak, insanın en büyük hazinesidir. Sizlerin de bu anlayış doğrultusunda merak ve yaratıcılığınızla geleceğe hazırlanacağınızı ümit ediyorum. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının bu dönemi içindeki çalışmalarını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor; sorumluluk duygusuyla, salgın döneminde kararlılıkla evlatlarımıza koşan, öğrencilerimizin kültürle, bilimle, sanatla daha da önemlisi benlikleriyle aralarında sağlıklı bağlar kurmaları için hep beraber çalışan değerli öğretmen ve idarecilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi için, çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına fedakarca destek olarak yılı boyunca okullarımız ile iş birliği içerisinde bulunan kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak ikinci dönemde tekrar buluşmak dileğiyle, iyi tatiller.”