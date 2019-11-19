Çorum’da 9 ayda 182 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden “Çorum ili Yapı İzin İstatistikleri, verilerine göre Çorum’da Ocak-Eylül aylarında toplam 182 binaya yapı ruhsat belgesi verildi.

Çorum, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binada 46’ıncı oldu. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum ili 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen 182 bina ile (%0,54) 46’inci sırada yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 33 684 oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen 3 382 bina ile (%10,04) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 2 109 bina ile (%6,26) İzmir ve 1 903 bina ile (%5,65) Konya illeri izledi. Bina sayısı en az olan iller sırasıyla Karabük, Bartın ve Ardahan oldu.

YAPI RUHSATI VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ 139 BİN M2

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Çorum ili yapı ruhsatı verilen 139 bin m2 alan ile Türkiye’de 66’inci sırada yer aldı. Tokat ilinde yapı ruhsatı verilen toplam alan içinde 63 bin m2 (%45,29) konut kullanım alanı, 61 bin m2 (%44,05) konut dışı kullanım alanı ve 15 bin m2 (%10,66) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 45,5 milyon m2 iken; bunun 20,3 milyon m2'si konut, 17,1 milyon m2'si konut dışı ve 8 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 7,5 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,9 milyon m2 ile Konya, 2,88 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Çankırı oldu.

Çorum’da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam değeri 204 milyon TL oldu.

Çorum’da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam değeri 204 milyon TL olup bu değer ile Türkiye'de 66’ıncı sırada yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 73,1 milyar TL oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri sıralamasında 13,2 milyar TL değeri ile ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 4,7 milyar TL değeri ile Ankara ve 4,1 milyar TL değeri ile Konya illeri izledi. Bina değerine göre en az olan iller sırasıyla Ardahan, Karabük ve Çankırı oldu.

YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI 535

Çorum’da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 535 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çorum, yapı ruhsatı verilen 535 daire sayısı ile il sıralamasında 63’üncü oldu. Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen toplam daire sayısı 179 766 oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 33 bin 538 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 702 adet ile Konya ve 7 bin 768 adet ile Ankara illeri olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Hakkari oldu.