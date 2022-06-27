Çorum’da araç sayısı 182 bin 440

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 182 bin 440 oldu.  

Çorum’da araç sayısı 182 bin 440

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 182 bin 440 oldu.  

526 bin nüfuslu Çorum'da her 3 kişiden 1'ine bir araç düşüyor. Çorum'da  85 bin 294 otomobil, 2 bin 566 minibüs, 1034 otobüs, 23 bin 336 kamyonet, 5 bin 782 kamyon, 19 bin 322 motosiklet ve 43 bin 495 traktör bulunuyor.

Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %5,3 azaldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde %8,3, özel amaçlı taşıtta %7,3, motosiklette %3,2 ve minibüste %2,2 artarken otobüste %48,7, kamyonda %22,8, kamyonette %14,6 ve otomobilde %10,2 azaldı.

Mayıs ayında 969 bin 308 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,4'ünü otomobil, %15,7'sini kamyonet, %7,9'unu motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  

Mayıs ayında 46 bin 626 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,2'si Renault, %14,8'i Fiat, %12,8'i Volkswagen, %7,1'i Toyota, %6,2'si Hyundai, %5,1'i Dacia, %3,8'i Honda, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %3,2'si Kia, %2,8'i Ford, %2,7'si Skoda, %2,7'si Audi, %2,5'i BMW, %2,4'ü Nissan, %2,1'i Opel, %1,8'i Seat, %1,7'si Peugeot, %1,3'ü Volvo, %0,5'i Cupra ve %3,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 53 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %6,1 azalarak 472 bin 53 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %6,3 azalarak 16 bin 60 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 91 bin 236'sı beyaz renkli

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin %40,6'sı beyaz, %27,8'i gri, %11,3'ü mavi, %7,8'i kırmızı, %7,1'i siyah, %2,7'si turuncu, %1,3'ü yeşil, %0,7'si kahverengi ve %0,6'sı sarı renkli. (Haber Merkezi)

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