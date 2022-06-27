Çorum’da araç sayısı 182 bin 440

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 182 bin 440 oldu.

526 bin nüfuslu Çorum'da her 3 kişiden 1'ine bir araç düşüyor. Çorum'da 85 bin 294 otomobil, 2 bin 566 minibüs, 1034 otobüs, 23 bin 336 kamyonet, 5 bin 782 kamyon, 19 bin 322 motosiklet ve 43 bin 495 traktör bulunuyor.

Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %5,3 azaldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde %8,3, özel amaçlı taşıtta %7,3, motosiklette %3,2 ve minibüste %2,2 artarken otobüste %48,7, kamyonda %22,8, kamyonette %14,6 ve otomobilde %10,2 azaldı.

Mayıs ayında 969 bin 308 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,4'ünü otomobil, %15,7'sini kamyonet, %7,9'unu motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 46 bin 626 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,2'si Renault, %14,8'i Fiat, %12,8'i Volkswagen, %7,1'i Toyota, %6,2'si Hyundai, %5,1'i Dacia, %3,8'i Honda, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %3,2'si Kia, %2,8'i Ford, %2,7'si Skoda, %2,7'si Audi, %2,5'i BMW, %2,4'ü Nissan, %2,1'i Opel, %1,8'i Seat, %1,7'si Peugeot, %1,3'ü Volvo, %0,5'i Cupra ve %3,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 53 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %6,1 azalarak 472 bin 53 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %6,3 azalarak 16 bin 60 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 91 bin 236'sı beyaz renkli

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin %40,6'sı beyaz, %27,8'i gri, %11,3'ü mavi, %7,8'i kırmızı, %7,1'i siyah, %2,7'si turuncu, %1,3'ü yeşil, %0,7'si kahverengi ve %0,6'sı sarı renkli. (Haber Merkezi)