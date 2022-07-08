Çorum’da asırlık gelenek devam ediyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Kurban Bayramı dolayısıyla ahilik kültüründen gelen “arefe duası” yapıldı.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği arefe duasında esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için eller semaya kalktı.

İkindi namazı sonrası Ayakkabıcılar Aratası’nda Dikiciler ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen Arefe duasına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Müftü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan program Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından sona erdi.