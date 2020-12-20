Çorum’da Azerin rüzgarı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’da konser veren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, büyük alkış topladı.

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Azerin, daha sonra Saat Kulesi önünde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısını söyledi.

Ziyaretin ardından Devlet Tiyatro Salonu’nda seyircisiz konser veren Azerin, “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Ölürüm Türkiye’m” gibi birçok sevilen eserleri ile kulakların pasını sildi.

Konser Çorum Web tv’den canlı yayınlanırken, konser sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Azerin’e çiçek takdim etti.

Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerin, Türkiye ile Azerbaycan'ı "bir ananın ikiz evladı" gibi gördüğünü belirten Azerin, "Türkiye Cumhuriyeti, öncesinde Osmanlı devleti, Azerbaycan'ın yanında olmuş. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaşan gardaşlarız biz. Ben her zaman diyorum ki, biz iki bedende bir can değiliz, biz bir bedende bir canız. Bir ananın ikiz evladıdır Türkiye ile Azerbaycan. Öz Oğuz Türkleriyiz." dedi.