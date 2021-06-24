“Çorum’da Bahar” yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Çorum’da Bahar” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bugün Belediye hizmet binası arkasında gerçekleşen ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarışmanın jürileri ve yarışmacılar katıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hem Çorum’un görsel hafızasına not düşmek hem de bu hafızaya unutulmaz eserler bırakmak istediklerinden dolayı bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle sonuçların ilanı gecikti. Gerçeği fotoğraflardan daha güzel şehrimizin. Güzel kareler almış yarışmacılarımız. Jürimizde titiz davrandı. Kendilerine de şehrimizin görsel hafızasına verdikleri destekleren dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kültür Belediyeciliği anlamında çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından fotoğraf yarışmasında 1. olan Mustafa Göv, 2. olan Muhammet Raşit Bolat, 3. olan Hüseyin Çamoğlu ve mansiyon ödülü alan Kaan Kepçeli, Yağmur Serinci, Zeynep Hilal Yıldız, Reyhan Erdem ve Osman Keser’e ödülleri takdim edildi.