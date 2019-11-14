Çorum’da bal bereketi

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Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği (ÇAB) Başkanı Yücel Saygı, 2019 yılı bal üretim sezonunun Çorumlu arıcılar açısından hayli verimli geçtiğini açıkladı.

Yücel Saygı, “Geçen yıl toplamda 176 ton bal üreten üyelerimiz, bu yıl 650 tonu aşan bal hasadı ile yeni bir rekora imza attılar” dedi.

ÇAB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sezonu değerlendiren Saygı, “Küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan toplu arı ölümleri nedeniyle 2018 yılında bal üretimi istenilen seviyede gerçekleşmemişti. Bu yıl ise geçen seneye oranla bal üretimi 3,5 kat artış gösterdi” diye konuştu.

BAL ALIRKEN ETİKETE DİKKAT!

ÇAB Başkanı Yücel Saygı, “Güvenilir bal tüketmek isteyen tüm hemşehrilerimize üzerinde etiket olan bal ve arı ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

“Birliğimiz üyelerinin ürettiği ballar, laboratuvar ortamında analiz edildikten sonra dolum tesisimizde paketlenip etiketlenerek piyasaya sunuluyor” diyen Yücel Saygı, “Semt pazarları ve bazı işyerlerinde etiketsiz olarak bal satışı yapıldığına şahit oluyoruz. Birlik olarak gıda güvenliğini önemsiyor ve tüm sarf malzemelerimizde organik ürünler kullanıyoruz” şeklinde konuştu.