Çorum’da barajlar suya doydu

FATİH BATTAR

2018’in son aylarında su seviyesi bir hayli düşen barajlar, kış mevsiminde kar yağışı ve son aylarda etkili yağışlarla birlikte doldu.

Çorum’da son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte içme suyu ihtiyacınin karşıandığı barajlardaki doluluk oranlarında artış meydana geldi.

Geçtigimiz yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı olumsuz yönde etkilenen barajlarda, bu yıl kış ve ilkbahar mevsimlerinde kar ve yeterli yağmur yağışının olması nedeniyle doluluk oranlarında artış meydana geldi.

Çorum’un içme suyunun % 63’ünün kuyu ve kaynaklardan karşılanırken, % 37’si ise barajlardan temin ediliyor. Çorum’un içme suyu ihtiyacının karşılandığı Obruk, Yenihayat, Çorum, Hatap ve Koçhisar Barajı’nda geçtiğimiz yıl oranla su rezervleri %50 arttı.

Geçtiğimiz yıl Obruk Barajı’nda %74, Yenihayat Barajı’nda %17, Çomar Barajı %29, Hatap Barajı %35, Koçhisar Barajı’nda ise %74 doluluk oranı vardı. Son 10 yılın en yağışlı kış ve ilkbahar mevsiminin yaşandığı Çorum’da, geçen yıl %17 ile %35 doluluk orandaki barajlarda doluluk seviyesi %68’e kadar yükseldi.

Son 44 yılın en kurak yazını geçiren Türkiye, 2019 sulama sezonuna adeta umutla girdi. Kış aylarında etkili kar yağışı hem yeraltı su seviyelerine hem de barajlarda doluluk oranlarına olumlu yansırken, bahar ayında etkili yağışlarla birlikte barajlardaki su rezervi yüzleri güldürdü.

DSİ ve belediye yetkilileri barajlardaki su seviyesinin yüzleri güldürmesine rağmen suyun dikkatli kullanılması konusunda vatandaşları uyardı. Çorum’da 2018 yılında içme suyu için 18 milyon metreküp su Geçtiğimiz yıllara oranla su seviyesinin istenilen noktada olmasına rağmen, suyun sınırsız olmadığını hatırlatan yetkililer suyun tasarruflu ve planlı bir şekilde kullanılması ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 18:12