Çorum’da bir ilke imza attılar

İskilip ilçesine bağlı Kayaağzı köyünde kurulu S.S. Kayaağzı, Aşağı Ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çorum’da bir ilke imza attı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan makine parkları sektöründe destek alan Kooperatifin, IPARD II 6. Çağrısında üyelerinin kullanımına yönelik makine ekipman alımı içeren 187 bin liralık projesine, TKDK 100 bin lira destek verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turan, kooperatif çalışmaları ve hayata geçirdikleri makine parkı projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“2005 yılında kurduğumuz Kayaağzı, Aşağı Örenseki ile Yukarı Örenseki Köylerini kapsayan tarımsal kalkınma kooperatifimizin 82 üyesi bulunuyor. Süt toplama, hayvancılık malzemeleri, yem temini ve ortak makine kullanımı konusunda üyelerimize hizmet veriyor, aynı zamanda il düzeyinde orman alanı düzenlenmesi, fidan dikimi, tomruk yükleme gibi ormancılık faaliyetlerinde de çalışıyoruz. Kurulduğundan bu yana geçen 17 yıl içerisinde Kooperatifimizin Çorum'da dikilen birçok orman fidanında ve ağaçlandırma sahalarında emeği bulunuyor. 2019 yılında Çorum'da "1 saat içinde en çok fidan dikme" etkinliğiyle Guinness Dünya Rekorları arasına giren fidan dikiminde de kooperatif üyelerimizle birlikte katkı sağladık.

‘ÜRETİCİMİZİN KAZANMASI İÇİN ÇABALIYORUZ’

Asıl kuruluş amacımız bölgemizdeki üç köyde hayvancılığı ayakta tutmak, yeni işletmelerin kurulmasına destek olmak ve mevcut işletmelerin büyümesini sağlamaktır. Bölgemizde günde 3 tonu aşan süt üretiliyor. Biz bu sütü toplayarak, hijyen ve soğuk zincir altında anlaştığımız yere teslim ediyor, üreticimizin emeğinin karşılığını bulmasına vesile oluyoruz. Yem ve diğer girdiler konusunda toplu alım yapıp, üreticimizin ihtiyacını daha uygun fiyatla temin ederek, en başından itibaren kazanmasına çaba sarf ediyoruz.

‘MAKİNE PARKLARI DESTEĞİNDEN ÇORUM’DA İLK BİZ FAYDALANDIK’

Toprak hazırlığı, yem bitkisi ekilişi, balya yapımı ve depoya taşınmasında lazım olan makine ekipmanları üyelerimizin birçoğunun kendi maddi imkanları ile almaları mümkün değildir. Kooperatifimiz aracılığıyla üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bu makine ve ekipmanları almak ve çok ucuz fiyata üyelerimize kiralayarak tarımsal faaliyetlerini daha kolay yürütmelerine, büyük maliyetlerden kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla bu projemizi gerçekleştirdik. TKDK'nın yüzde 55 hibe verdiği ve KDV'den muaf tuttuğu destekle balya makinası, römork, su tankeri, ön yükleyici ve kompresör aldık. Bu makine ekipmanlarla birlikte; 2 traktör, 2 süt toplama aracı, silaj makinası, mini ekskavatör, silaj biçme makinesi, toplam 6,5 tonluk 4 süt tankı, katı gübre serme makinesi, 30 kW'lık jeneratör, yem ezme ve kırma makinesi, haşhaş patozundan oluşan mevcut makine parkımız daha da büyüdü ve çeşit olarak zenginleşti. Sadece üretici örgütlerine verilen TKDK'nın makine parkları sektöründeki desteğinden Çorum'da ilk yararlanan kooperatif olmaktan da ayrıca mutlu ve gururluyuz.

‘YENİ PROJEMİZ VAR’

Süt toplama kapasitemizi artırmak, hijyen ve soğuk zincir altında depolama ve nakil işlerini daha da hızlandırmak için TKDK'ya 10.Çağrı kapsamında yeni bir proje verdik. Kısa zamanda onu da gerçekleştirerek süt toplama ağımızı ve kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.

"Destek devletimizden, üretmek bizden" diyor, bize bu imkanı TKDK aracılığıyla sunan devletimize, yardım ve desteklerini esirgemeyen Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, milletvekilerimize, işimizin düştüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”