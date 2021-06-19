Çorum’da bisiklet şöleni

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyonunda Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Pedallar dönüyor, yüzler gülüyor” projesi kapsamında bisiklet şenliği düzenlendi.

Etkinliğe yoğun katılım olurken, 7’den 70’e bisikletini alıp gelen vatandaşlar Kültür Park’ta buluştu. Burada toplanan protokol üyeleri ve bisikletliler Gazi Caddesi’nden Milllet Bahçesi’ne kadar pedal çevirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Miillet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Çorum Belediyesi olarak gençlere ve gençliğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. İki tane yüzme havuzu inşaatımız başladı. 6 ay sonra inşallah şehrimizdeki yüzme havuzlarına 2 tane daha ilave etmiş olacağız. 4 tane semt sahamız bitmek üzere. Amatör kulüplerimiz için 2 sahamızın ihalesi yapıldı. Gençlik kampları ile çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ekim ayının ilk haftasında Gençlik obasını Sıklık Tabiat parkında açacağız. Gençlerimiz doğayla iç içe kamp yapacaklar. Yolumuzun doğru olduğunu biliyoruz. Gençlere yatırım yapmaya, devam edeceğiz” dedi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise, bisiklet sporu ile başlayan bu etkinliğin diğer branşlarda da devam etmesi için temenni de bulundu. Bisiklet sporunun yaşam biçimi haline getirilmesi için Çorum Belediyesi’nin çalışmalarının bulunduğunun altını çizen Eğer, her branşta olduğu gibi bisiklet sporunda da öncülük eden Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediyesi’nin gençlerin bisiklete olan sevdası nedeniyle ÇORBİS ve bisiklet yollarını hayata geçirdiğini hatırlatarak, “Batı ülkelerine baktığımızda bisiklet kullanımı çok yüksek. Bizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz. Aranızdan olimpiyat şampiyonuz çıksın istiyoruz. Kendisine hedef koyan tüm sporculara her türlü katkı sunmaya hazırız. Ne olur güvenliği elden bırakmayın. Sağlık önemli, temiz enerji önemli. Sürerken ve bisiklet kullanırken lütfen kask kullanmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

KAZANDIĞI BİSİKLETİ ARKADAŞINA HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından çekilişe geçildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte herkese bir çekiliş hakkı verildi. Çekilen kura ile 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Bisikletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, bisiklet kazanan bir gencin örnek davranışı herkesi duygulandırdı. Çekilişte kendisine çıkan bisikleti, bisikleti olmayan arkadaşına hediye edeceğini açıklayan genç, takdir topladı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara dondurma ve kumanya ikram edildi.