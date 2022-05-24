Çorum’da boş pide 3,75 TL oldu

Çorum’da 3 lira 25 kuruştan satılan boş pideye 50 kuruş daha zam gelerek 3,75 TL oldu.

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Seyit Arslan, fırınlarda 200 gramdan satılan boş pidenin artan maliyetlerden dolayı 50 kuruş zamlandığını bildirdi.

Fırıncı esnafına bu fiyatın üzerinde satış yapmamalarını tavsiye eden Arslan, ayrıca vatandaşları da uyararak, 200 gram boş pidenin fiyatının 3,75 TL olduğunu, bu fiyatın üzerinde talepte bulunulması durumunda (0.364) 225 67 76 nolu telefondan Oda Başkanlığını arayarak şikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti.

Oda Başkanı Seyit Arslan ayrıca fiyat tarifelerinin çıktığını ve tarifelerin odadan temin edilebileceğini, tarifelerin de müşterilerin görebileceği şekilde iş yerlerine asılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 13:01