Çorum’da bu hafta serin ve yağışlı geçecek!

FATİH BATTAR

Meteoroloji 10.Bölge Samsun Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çorum ve bölge illerde Cuma gününe kadar havanın yağışı ve serin geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları Cuma günün itibaren ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Cuma gününe kadar sürecek olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarırken, şu ifadelere yer verdi;

“Bölgemizin, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Cuma gününe kadar bölgemizde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı beklenmektedir. Yağışların, özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Cuma gününden itibaren yağışlı ve serin havanın bölgemizi terketmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak; Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç kesimlerde güneyli yönlerden, kıyı kesimlerde ise kuzey ve doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, yağış anında kısa süreli güney – güneybatılı yönlerden kuvvetli (30 -50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.”