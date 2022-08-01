Çorum’da bu ilçe yabancıların da ilgisini çekti

Yamaç Paraşütü İran Milli Takımı Sporcuları Keyvan Arianpour ve Meghdad Shahraki, Çorum’un Bayat ilçesinde yamaç paraşütü keyfi yaptı.

Yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı olmaya başlayan Bayat’ta yabancı yamaç paraşütçüleri de ilçeye gelerek yamaç paraşütünün tadını çıkarıyor.

İlçede Asma Tepesi’nin yamaç paraşütü açısından çok elverişli bir bölge olduğundan yamaç paraşütçüleri daha uzun mesafe uçma imkanına sahip olduğunu belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; “Bizler belediye olarak spor ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Yamaç paraşütü sporunun ilçemizde daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına Belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya, destek ve katkı sunmaya hazırız. Tüm adrenalin sporlarını seven vatandaşlarımızı ilçemizdeki güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum.” dedi

Ünlü, “İlçemizin turizmde hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Sahip olduğu doğal güzellikleri ile potansiyeli yüksek olan ilçemizin her geçen gün misafirleri bu bağlamda artmakta” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 15:41