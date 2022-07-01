Çorum’da bu mahallede yabancı ikamet edemeyecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Çorum’da 6 köy ile Çepni mahallesinde yabancı ikamet edemeyeceğini bildirdi.

1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı.

Çorum’da ise 6 köy ile 1 mahalle bu kapsama alındı.

Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahallenin, yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, Kadıkırı Köyü Mücavir Mevkii, Sarımbey Köyü Mücavir Mevkii, Karapınar Köyü Mücavir Mevkii, Eskiekin Köyü Harmantarla Mevkii, Çomarbaşı Köyü Rıçvanlar Mevkii, Hamdiköy Köyü Aşağı Mevkii ve Çepni Mahallesi’nde yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeyecek. (Haber Merkezi)