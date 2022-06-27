Çorum’da bu sokağı otopark gibi kullanıyorlar!

FATİH BATTAR

Çorum’da Çöplü Mahallesi 1.İstiklal Sokak sakinleri, kaldırımları otopark gibi kullanan araç sahiplerine tepki gösterdi.

Yolun dar olması ve sık sık araç geçişinin yaşanması nedeniyle hem araçlar hem de vatandaşlar zor anlar yaşarken, yayalar ise araç geçişi esnasında adeta kaçacak yer bulamıyor.

Haber Merkezimizi arayarak şikayetini dile getiren sokak sakinleri, kaldırıma park eden araçlar yüzünden hem insanların kaldırımlardan yürüyemediğini hem de esnafın malını indiremediğini söyledi.

Yıllardır sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden sık sık sorunlar yaşandığını belirten sokak sakinleri; “Sokağımıza yayaların geçişini engelleyecek şekilde araçlar kaldırıma park ediliyor. Yıllardan beri bu durumdan şikayetçiyiz. Araba gelse kaldırıma kaçamıyoruz. Araçla girsek yine aynı şekilde geçiş çok zor oluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diyerek konuya çözüm bulunmasını talep etti.