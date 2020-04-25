FATİH BATTAR

Çorum’da Ramazan ayı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçiyor.

11 ayın sultanı Ramazan’a tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum da buruk girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle iftar sonrası sokağa çıkamayan ve camileri dolduramayan vatandaşlar, Ramazan’ın coşkusunu yaşayamadı.

Ramazan’ın olmazsa olmazları; iftar sonrası sahura kadar sokaklarda simit satmaya çalışan simitçiler, sahurda mani düzen davulcular ve en önemlisi Teravih namazı için 7’den 70’e camileri dolduran vatandaşlar olmayınca Çorum’da bu yıl Ramazan buruk geçiyor.

Akrabanın, komşunun, eş-dostun davet edildiği iftar sofraları, iftar sonrası yapılan şenlikler bu yıl salgın nedeniyle yok. Salgın nedeniyle evlerinde Ramazan’ı evde geçiren vatandaşlar, eski Ramazanları özlüyor. Bu Ramazan, önceki yıllarda şikayet edilen o Ramazanları bile özletti. Hem Türkiye hem de diğer İslam ülkeleri Ramazana buruk ve hüzünlü girdi.