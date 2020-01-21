‘Çorum’da bugünden itibaren ana muhalefet görevini biz yürüteceğiz’

FATİH BATTAR

Parti binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum’un 17 yıldır vaatlerle oyalandığını belirterek; “Çorumlu hemşerilerim müsterih olsunlar ana muhalefet görevimizi halkımızın menfaatlerine yönelik yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz.” dedi

Özellikle seçim dönemlerinde ve her yılın belirli zamanlarında Çorum’a çeşitli vaatler verildiğini, Çorum halkını ve kamuoyunu heyecanlandırıldığını ancak Çorum’un yıllardır beklediği yatırımları alamadığını ifade eden Özsaçmacı; “Siyasi partiler ve onların yöneticileri milletine, memleketine hizmet etmek için kurulurlar bu yönde faydalı çalışmalar yaparlar. Güzel memleketimiz var olduğu günden bu yana hiç bu kadar muzdarip olmamıştır hiç bu kadar aldatılmamıştır. Mukallitlik, 18 yıldır ülkeyi ve şehri, 25 yıldır yerel yönetimleri millet ile dalga geçerek yönettiler. Milletimiz ülke genelinde 5 milyon oy verdiği partime, dolayısı ile çok sevdiğim şehrimde bize muhalefet görevi tevdi etmiştir. Bize oy veren, vermeyen tüm halkımızın menfaatlerini savunmak görevi tarafımıza verilmiştir. Özellikle seçim dönemlerinde ve her yılın belirli zamanlarında Çorum’umuza çeşitli vaatler verilmekte halkımız ve kamuoyu heyecanlanmakta anlık sevinçler yaşamaktadır. Son günlerde kamuoyunda hepinizin gördüğü en yetkili kişiler tarafından Çorumun yıllardır beklediği yatırımların mümkün olmadığı bizzat bakanlık tarafından açıklanmıştır. Takke düşmüş kel görünmüştür.” dedi

Konuşmasında Bakanlığın havaalanı konusunda yaptığı açıklamayı da eleştiren Özsaçmacı; “Ankara Milletvekilimiz Şenol Sunat hanımefendinin Çorumun sorun ve ihtiyaçlarını içeren dosyamızda bulunan havaalanı ve demiryolu ihtiyacı ile alakalı ulaştırma bakanlığı nezdinde bilgi talep etmesi neticesinde; Çorum kamuoyunun bildiklerinin aksine havaalanının mümkün olmadığı, demiryolunda proje aşamasının bitmediği bitse bile teklif edilmesi halinde yatırım programına dahil edilmesinin değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Vefakâr ve bir o kadar cefakâr Çorum halkı bu iktidara hiçbir partiye vermediği desteği vermiştir. Bize de denetleme görevi vermiştir. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Milletimizin mesajını aldık Çorumda ana muhalefet görevimizi halkımızın menfaatleri doğrultusunda kullanmaya azmettiğimizi kamuoyuna bildiririz. 17 yıldır Çorumda iktidarı takip eden, denetleyenlerin olmaması bugün olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bugün İyi parti vardır umut vardır. Bugün İyi parti vardır. Çorumlu hemşerilerim müsterih olsunlar ana muhalefet görevimizi halkımızın menfaatlerine yönelik yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz. Milletimiz adın Çorum’umuzun tüm sorunlarının takipçisiyiz. 17 yıldır iktidarı takip eden değerlendiren olmadığından nasılsa böyle gelmiş böyle devam edelim anlayışının devam edemeyeceğini gerçekleri yüzlerine, yüzlerine vuran bizler varız. Güzel memleketim Çorumu, kendi küçük dünyalarındaki illüzyonla, aldatmaya, kandırmaya çalışanlara karşı biz varız. Olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak AK Parti çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun sosyal medya hesabından yaptığı ‘2019 yılında elektrik ve doğalgaza %10 indirim’ başlıklı paylaşımına tepki gösteren Özsaçmacı, 2019 yılında elektrik ve doğalgaza %60’lara varan zam yapıldığını hatırlattı.