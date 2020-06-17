Çorum’da büyük markette Koronavirüs alarmı

FATİH BATTAR

Çorum’da Migros’un iki şubesinde Koronavirüs çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere markette çalışan bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıkmasından sonra, mağaza yönetimi iki şube için 14 gün kapatma kararı aldı.

Markette çalışan herkese virüs testi yapılırken, çalışanlara izin verildiği öğrenildi. İki şube de komple dezenfekte edilirken, konu ile ilgili Migros’tan açıklama yapıldı.

Migros tarafından vatandaşlara yapılan açıklamada, “Sayın müşterilerimiz mağazamız geçici süre ile kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 19:29