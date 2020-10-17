FATİH BATTAR

Çorum ziyareti kapsamında Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek, Çorum’da spor yatırımları hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu; “Çorum’da çok ciddi spor yatırımlarımız var.” dedi

Çorum’un spor şehri olma noktasında çok ciddi yatırımları olduğunu belirten Kasapoğlu; “Gerek Çorum merkezde gerekse de ilçelerde havuzlarıyla, kortlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle adeta Çorum’da bir devrimi görüyoruz. Çorum hep bizim gündemimizde. Çorum’un geleceği, Çorum’un gençleri, Çorum’un sportif yatırımları için milletvekillerimiz, belediye başkanımızla güçlü bir işbirliğimiz var. Türkiye’ye örnek olacak bir sinerji var Çorum’da. Şartlar ne olursa olsun. Pandemi olsun, başka engeller de olsa her gün bir adım gitme felsefemizi yukarılara taşıma gayretindeyiz. Stadyum ile ilgili olarak bakanlık olarak devraldık ve Çorum FK artık yeni stadından ülkenin dört bir yanından gelen takımları ağırlıyor. Kapalı Spor Salonumuzu en kısa sürede tamamlayacağız. Olimpik Yüzme Havuzumuzu en güzel şekilde modernize ettik. İnşallah önümüzdeki ay Çorum halkının hizmetine sunacağız. Burada yüzme bilmeyen Çorumlu kalmayacak.” ifadelerini kulllandı.

30 MİLYON TL‘LİK YATIRIM

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan son protokolle beraber Çorum’a 30 milyon TL’lik bir spor yatırımı kazandırıldığını aktaran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Stadyumun devri bizim için çok önemliydi. Yine yüzde 80’ini tamamlanan Kapalı Spor Salonu yeniden ihalesi için müjde bekliyoruz. 4 tane semt sahası ve 2 tane butik yüzme havuzumuz ve Güreş Eğitim Merkezimiz, Millet Kırathanemiz gerçekten çok önemli yatırımlar. 4 tane semt sahamızın ihalesini bu ay gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlarla beraber şehrimizin sporun da merkezi olacak.” şeklinde konuştu