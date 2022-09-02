FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Abdurrahman Akmaz’ın yaptığı Koza Çorba dualarla açıldı.

Gazi Caddesi numara 67 (Dominos Pizza yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Koza Çorba’nın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve çok sayıda davetli katıldı.

19 çeşit çorbası Çorum’da çorbanın yeni adresi olmaya hazırlandıklarını belirten işletme sahibi Abdurrahman Akmaz; “Firma olarak İşkembe Çorbası, tuzlama, tırnak paça, kelle paça, dip paça, beyran, beykoz, ekmekli kelle paça, ekmekli dil paça, mercimek çorbası, yayla çorbası, kremalı tavuk çorbası, çürük çorbası, tavuk suyu tel şehriye, tandır çorba, damar tuzlama, kırkambar çorbası ve ezogelin çorbası olmak üzere toplam 19 çeşit çorbamız ile hizmet veriyoruz. Çorbalarımızın yanı sıra Şırdan, Mumbar, Arnavut Ciğeri, Dana Yanak Söğüş, Dil Söğüş, Dil Yanak Söğüş, Beyin Tava gibi ana yemeklerimiz de mevcut. Ayrıca salata ve tatlı çeşitlerimizle de Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi

Koza çorba olarak ev ve işyerlerine de paket servis imkanlarının bulunduğunu belirten Akmaz, tüm Çorum halkını Koza Çorba’ya çorba içmeye davet etti.