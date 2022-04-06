Çorum’da dilenci istilası!

FATİH BATTAR

Çorum’da Ramazan ayı ile birlikte Gazi ve İnönü Caddesi’nde duygu sömürücüleri arttı.

Ramazan ayı nedeniyle dışardan geldikleri tahmin edilen bir grup, başta camiler olmak üzere kalabalık caddeleri ve ATM önlerini mesken tutuyor.

Ramazanı fırsata çevirmek isteyen dilenciler vatandaşların duygularını sömürüyor. İftar saati öncesi ve sonrasında vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilenciler, Ramazan ayı ile birlikte şehrin ilke caddelerinde hemen hemen her köşeye konuşlanmaya başladı.

Sadaka almak için ısrar eden dilenciler, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bebeklerini kucaklarına alan duygu istismarcıları, adeta görev dağılımı yaparak belli bölgelere konumlanıyor.

Özellikle ATM önlerinde para çeken vatandaşları hedef alan duygu sömürücüleri, işleri bittikten sonra bir yerde toplanıp araçları ile başka bir bölgeye gidiyor.