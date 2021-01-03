‘Çorum’da dizi film çekmeyi planlıyoruz’

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Ümit Kemal Kıvrak’ın kurucusu olduğu K34 Cast Ajans ve Yapım Şirketi, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak numara 8/1’de hizmete girdi.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok film projesinde görev aldığını belirten Ümit Kemal Kıvrak, sinema sektöründeki tecrübesini Çorum’a taşıdığını söyledi.

Çorum’da bir ilke imza atarak dizi film çekmeyi planladıklarını açıklayan Kıvrak, “Yeni yetenekler arıyoruz” dedi.

Ajans faaliyetleri ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer çalışmalardan da bahseden K34 Cast Ajans ve Yapım Şirketi Direktörü Kıvrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

‘SEKTÖRE YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAĞIZ’

“K34 Cast Ajans olarak her biri kendi alanında uzman olan kadromuzla dizi, sinema ve reklam projeleri alanındaki çalışmalarımızı Çorum’da sürdürüyoruz.

Cast, model, dizi, sinema, reklam, katalog çekimleri ve oyuncu ve yapımcı ajansı olarak profesyonel kişileri bu sektöre kazandırarak planladığımız yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Kadromuzda görev alan uzmanlar tarafından seçilecek yetenek adaylarına sektörle ilgili eğitimler vererek projelerimizde görevlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle, geleceğin en iyisi olmaya aday yeni isimleri sektöre kazandıracağımıza inanıyoruz.

Oyunculuk, emek ve süreklilik isteyen bir süreçtir. O nedenle bu yola çıkacak olan adaylar, sürekli eğitime açık, sabırlı ve azimli olmalı.

Ajansımıza başvuracak adaylar arasından seçilecek isimler defile, moda çekimleri, dizi, film ve sinema yapımlarında görev alacak. Öte yandan mevcut kadromuzla hayata geçireceğimiz dizi, belgesel ve sinema filmlerinde de yine kendi oyuncularımızı görevlendireceğiz. Böylece kendilerini geliştirmek isteyen yetenekleri geleceğe hazırlayacağız.”

ÜMİT KEMAL KIVRAK KİMDİR?

K34 Cast Ajans ve Yapım Şirketi Genel Menajeri Ümit Kemal Kıvrak, 1978 yılında Ankara’da doğdu.

Öğrenim hayatının yanında sporla da ilgilenen Ümit Kemal Kıvrak, Kickboks, Muay-Thaı, Ju Jitsu ve Fitness antrenörlüğü de yaptı.

11 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışındaki dizi ve sinema projelerinde yer alan Kıvrak, çalışmalarını K34 Cast Ajans ve Yapım Şirketi ile Çorum’da sürdürme kararı aldı.

Kıvrak, Çorum’da dizi film çekimi, sinema ve oyunculuk sektörünün gelişimi için çalışmalar yapmayı planladığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 18:45