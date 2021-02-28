Çorum’da e-ticaretin yeni gözdesi KERMAN DEPO

Ticaret hayatının yeni trendi e-ticaret, özellikle pandemi ile birlikte atağa geçerken, Çorumlu girişimciler sayesinde, e-ticaret alanında Çorum markaları da boy gösterip yerlerini almaya başladı.

25 yıllık bankacılık tecrübesini e-ticaret sektörüne taşıyan Serdar Kerman, genç girişimcilere destek olup yol gösteriyor. Yeğeni Cenk Kanarlı’nın sahibi olduğu Kerman Depo, hatırı sayılır bir kariyerle Çorum'un ismini, e-ticaret alanında gururla dalgalandırıyor.

Birbirinden güzel el sanatlarının yer aldığı, bununla birlikte de pek çok ürünün satışa sunulduğu e-ticaret sitesi Kerman Depo, her geçen gün ürün yelpazesini zenginleştiriyor.

E-ticaretin dünya genelinde önlemez bir yükselişle insanların hayatında yer aldığını ifade eden Kerman Depo Danışmanı Serdar Kerman, ilk başta kendi hobisi olan ahşap ürünlerle vitrini süsledi. Oldukça rağbet gören ahşap ürünlerle birlikte, ürünlerini güvenilir ve kariyerli bir e-ticaret sitesinde satışını sağlamak isteyen üreticilerle yapılan sözleşmeler, Kerman Depo'nun raflarını doldurmaya başladı.

E-ticaretin kendi kuralları içerisinde, Kerman Depo olarak kaliteli ve hesaplı ürünlerle yer alıp, insanlara alışverişlerinde kolaylık sağlayıp, güven unsurunu ve müşteri memnuniyetini esas alan bir yapıyla yollarına devam ettiklerini söyleyen Serdar Kerman, "Dünya genelindeki artan ticaret hacmi, yeni nesil ticaret olarak her geçen gün büyüyor. Tarih boyunca her geçtiği noktayı geliştiren ticaret yollarının güzergahı, artık e-ticaret üzerine kuruluyor. Hizmete sunduğumuz Kerman Depo ile özellikle üretim anlamında gurur dolu bir üne sahip olan Çorum'da, kendi imalatlarımızın yanı sıra, hepsi birbirinden değerli olan üreticilerimizin de ürünlerini müşterilerimizle buluşturmak için köprü olacağız. Sadece kendimiz kazanmakla kalmayıp, hem üreticimize, hem de müşterimize kazandırıp, kazancı da başarıyı da hep birlikte paylaşacağız. Özellikle genç girişimcilerin yer alması gerektiğine yürekten inandığım e-ticaret kervanında, ticari ve iktisadi tecrübemizi gençlerimize aktarmaktan dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyorum." dedi.



