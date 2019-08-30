‘Çorum’da eğitimi daha ileriye taşıyacağız’

FATİH BATTAR

Yeni eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi okul müdürleri ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum’da eğitimi daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum’da görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise müdürleriyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda Yılmaz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirerek; "Sizler Bakanlığımızın eğitim politikalarının yürütücülerisiniz. Bu bağlamda eğitim yöneticileri olarak sizler önemlisiniz." dedi.

Çorum’da eğitimi daha ileriye taşıyacaklarını belirten Yılmaz; "Okul müdürlerinin eğitim hedeflerine odaklanmaları ve öğretmen motivasyonunu üst düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri ile Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde hep birlikte Çorum'da eğitimi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri bölümleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak yeni uygulamalar ve devam eden süreçlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.